Radiosei, Abbate: «Peruzzi si aspetta scuse e chiarimento, ma situazione può rientrare»

Alberto Abbate ha parlato ai microfoni di Radiosei

Il giornalista de Il Messaggero Alberto Abbate è intervenuto sulle frequenze dei 98.100 di Radiosei nel pomeriggio della giornata più importante, quella di Lazio-Zenit San Pietroburgo. Ecco uno stralcio delle dichiarazioni.

«Peruzzi? Vero che sia arrabbiato e deve ancora esserci un confronto, e che ha svuotato il suo ufficio di Formello, ma il figlio gioca nella Lazio, e ad ogni modo sono ottimista perchè credo che questa storia possa rientrare, come nelle migliori famiglie, come ha detto Inzaghi ieri in conferenza. Non è la prima volta che succedono questi screzi, l’impressione è che abbia detto addio ma io credo che molto dipenderà dalle mosse che farà il presidente, Peruzzi si aspetta delle scuse e un chiarimento. »