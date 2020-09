Radiosei, Abbate: «Domani visite Fares. Nuovo difensore sarà un mister X, la Lazio investirà altri 10 milioni»

Alberto Abbate de “Il Messaggero” ha parlato a RadioSei di calciomercato in entrata e in uscita. Ecco le parole del giornalista sui 98.100.

Fares fa le visite mediche domani, Muriqi giovedì. Fares arriva per complessivi 9 milioni, è da capire la cifra dei bonus che verrà riconosciuta alla SPAL, mentre l’affare Muriqi è da 18+2 milioni ai turchi del Fenerbahce. Ora? Si punta alla difesa, a trovare il difensore che manca, secondo me si cercherà anche la mezz’ala. Il budget è limitato, vedremo se la Lazio cercherà prima di piazzare alcuni giocatori, Badelj, Wallace, Durmisi, in tanti sono da piazzare. Credo che il nome in difesa non sia uscito ancora. Kim-Jae è vicino al PSV, Kumbulla e Izzo sono piste difficilissime. La Lazio, anzi, ha mollato Kumbulla. Si pensava di chiudere Muriqi e Fares per almeno 5-6 milioni in meno, ora il budget della Lazio per la difesa si abbassa. Kumbulla era un obiettivo dichiarato, si erano preventivati una ventina di milioni su di lui. Se ne sono andati via 30 milioni, la Lazio ha ancora 10 milioni da investire. Rojo dello United? Nessuna conferma al momento, si sta andando secondo me su un profilo stile Vavro, non dal grande nome, credo ci lascerà spiazzati.