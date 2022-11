Rabiot: «Ho imparato molto con Sarri ma grazie ad Allegri...»

Adrien Rabiot ha parlato in un’intervista a La Gazzetta dello Sport: ecco le sue parole su Sarri ed Allegri

DIFFERENZE – «Ho imparato molto anche con Sarri, ma queste stagioni con Allegri mi hanno permesso di migliorare tanto. Quest’anno per esempio studio molto i video con uno dei suoi vice, Paolo Bianco. È un lavoro che poi mi serve pure in nazionale, anche se qui giochiamo in maniera diversa».