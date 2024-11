Quintero Lazio, si guarda ancora in Argentina per il mercato: l’ultima idea. I dettagli

Quintero Lazio, i biancocelesti sono alla ricerca di un rinforzo per il centrocampo per gennaio: ecco l’ultima idea per i biancocelesti

Il calciomercato Lazio è alla ricerca di un centrocampista da regalare a Baroni in vista della prossima sessione di gennaio. Il club biancoceleste è molto attivo in Argentina in questo periodo.

Infatti, oltre ai rumors su Santiago Gonzalez del Tigre, la società capitolina sembrerebbe interessata a Juan Fernando Quintero del Racing Club. Stando a quanto svela il collega Marcelo Benedetto, servirebbero quindi offerte attorno ai cinque milioni di euro per mettere sotto contratto il colombiano.