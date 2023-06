Dopo la magnifica stagione del West Ham, analizziamo il valore della rosa degli Hammers

La cavalcata del West Ham in Conference League è sotto gli occhi di tutti e molti aspetti di questa squadra potrebbero rivelarsi sorprendenti, a cominciare da quanto vale la rosa dei campioni in carica del trofeo. La compagine inglese ha chiuso con un successo internazionale, il terzo della sua storia, una stagione ricca di alti e bassi. Gli Hammers sono arrivati 14esimi in Premier League, a soli 6 punti dal Leicester terzultimo. Ma in Europa hanno mostrato un’altra faccia, contro ogni pronostico considerando anche le statistiche legate alle scommesse sul calcio.

Nella neonata competizione Uefa i ragazzi di David Moyes hanno ricoperto un ruolo da protagonisti. Il West Ham ha infatti vinto tutte le gare del girone, in un cammino fino alla finale che non li ha visti perdere neanche una partita. Osserviamo tutte le curiosità relative alla rosa del club del versante est londinese, partendo dalla bellezza del suo inno come riportato in un articolo di Betwainsider.

Quanto vale la rosa del West Ham? Il valore di mercato complessivo

Potrebbe rivelarsi inaspettato scoprire che il valore totale dei campioni di Conference League, dati Transfermarkt alla mano, superi quota 450 milioni di euro. Il giocatore più prezioso è senza dubbio il capitano Declan Rice. Cresciuto nei settori giovanili di Chelsea e West Ham, il regista ha esordito tra i professionisti nel 2017 con la maglia degli Irons. Da allora vanta oltre 200 presenze con il club ed è divenuto sempre più indispensabile per la squadra. Oggi il 24enne, nominato miglior giocatore del torneo europeo, vale ben 80 milioni di euro. Le big pronte a darsi battaglia per acquisire il suo cartellino sono dunque avvisate. Il contratto in scadenza nel 2024 potrebbe tuttavia rappresentare uno scoglio importante per il West Ham, che rischia di non monetizzare appieno la cessione di uno dei suoi uomini simbolo.

I giocatori più preziosi

Oltre a capitan Rice, nel novero dei calciatori più preziosi degli Hammers rientrano anche Tomas Soucek, Lucas Paquetá e l’autore del gol vittoria contro la Fiorentina, l’esterno Jarrod Bowen. Proprio Soucek compone con Rice la linea mediana del West Ham: giocatore fisico, è abile a leggere l’azione e riesce spesso ad anticipare l’avversario nei contrasti. Ha avuto la prestigiosa opportunità di sollevare il torneo proprio nella sua Repubblica Ceca, Paese dove ha avuto luogo la finale. Passiamo poi al fantasista brasiliano ex Milan, che ha brillato nelle due stagioni in Francia all’Olympique Lione. Acquistato dagli inglesi per la cifra record di 43 milioni di euro, Paquetá ha chiuso la sua prima annata in Premier League non convincendo del tutto gli addetti ai lavori. È riuscito, tuttavia, a strappare un posto nella squadra della stagione della Conference League. Un traguardo raggiunto anche dal nazionale inglese Bowen, che ha fatto esplodere i suoi tifosi al 90’ condannando i viola. Il classe 1996 ha dimostrato le sue caratteristiche, che includono velocità e una certa propensione al gol. Quest’anno, pur giocando da esterno, ha realizzato ben 5 marcature in Europa, oltre ai 6 gol in campionato.

Gli stipendi del West Ham nel 2022/2023

Proseguiamo nelle curiosità relative agli Hammers rivelando chi è il calciatore che guadagna di più. Si tratta proprio dell’ex milanista Paquetá: secondo i dati raccolti da Capology il suo stipendio netto ammonta a 4,9 milioni di euro annui. Subito dietro di lui ci sono Kurt Zouma, difensore ex Chelsea, e Danny Ings, che percepiscono la stessa cifra, 4,1 milioni di euro all’anno. Ma il più pagato in assoluto non è un calciatore: mister Moyes guadagna ben 6 milioni netti a stagione.