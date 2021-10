Qualificazioni Mondiali: il messaggio social di Hysaj dopo la vittoria – FOTO

L’Albania ha superato di misura l’Ungheria nel match di qualificazione al Mondiale. Hysaj dopo la vittoria ha pubblicato un messaggio social

Vittoria importante. L’Albania è scesa in campo ieri sera contro l’Ungheria per le gare di qualificazione al prossimo Mondiale in Qatar. Vittoria ospite arrivata grazie al gol di Armando Broja al 80′, che permette alla squadra di tenere a distanza la Polonia e mantenere il passo dell’ Inghilterra capolista del girone I.

90 minuti per Elseid Hysaj . Il terzino della Lazio non ha fornito assist e non è andato a rete, ma si è comunque reso autore di buona partita. Poi a fine gara sui social ha postato due foto del match con in allegato l’emoticon della bandiera albanese accompagnata da quella dei moscuoli e della scritta top.