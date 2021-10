Qualificazioni Mondiali Femminile: i risultati delle biancocelesti impegnate

In questi giorni si stanno disputando le gare di qualificazione al Maìondiale femminile del 2023. I risultati delle biancocelesti impegnate

Sorriso a metà. La Serie A femminile è ferma. Ci sono le gare di qualificazione al Mondiale che si svolgeranno in Australia e in Nuova Zelanda dal 10 luglio al 20 agosto 2023. Tra le Nazionali impegnate anche Malta e la Finlandia di Rachel Cuschieri e Nora Heroum.

Serata amara per Malta che cade per tre a zero contro la Russia rimanendo penultima nel gruppo E di qualificazione ai prossimi Mondiali a quota 1 punto. Novanta minuti sul terreno di gioco per la numero 8 della Lazio Women.

Può sorridere invece la Finlandia che ha superato con un secco tre a zero la Georgia, consolidando così la seconda posizione nel gruppo A con 6 punti. La centrocampista della Lazio è rimasta in campo per tutto l’arco della gara.