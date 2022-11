Qatar 2022, pari tra Serbia e Camerun: non basta un super Milinkovic

Finisce in parità la prima sfida di oggi di Qatar 2022, ossia quella tra Camerun e Serbia. Grande protagonista Milinkovic

Finisce in parità la prima sfida di oggi di Qatar 2022, ossia quella tra Camerun e Serbia. 3-3 il risultato finale, con i serbi che, dopo aver compiuto una grande rimonta, hanno buttato via due gol di vantaggio.

Africani avanti con Castelletto, ma prima Pavlovic e poi Milinkovic firmano il sorpasso. Mitrovic a inizio ripresa sembra far calare il sipario, ma Aboubakar e poi Choupo-Moting acciuffano il pari. Migliore in campo il centrocampista della Lazio, fondamentale nel muoversi tra le linee e nel far partire la manovra offensiva.