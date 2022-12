Qatar 2022, morto un altro giornalista: i dettagli

Qatar 2022, un altro lutto nel mondo del giornalismo dopo la morte del cronista americano si aggiunge anche un fotoreporter

Non c’è pace per questo mondiale che sta entrando nella sua fase conclusiva, dopo la morte di Grant Wahl, un altro lutto si aggiunge nel mondo del giornalismo.

L’uomo in questione si chiamava Khalid Al-Misslam ed era un fotoreporter che seguiva la competizione ancora in corso. Le cause della sua morte sono ancora sconosciute, e l’annuncio è stato dato sui social.