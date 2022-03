Qatar 2022, l’Iran a rischio esclusione: il motivo

L’Iran rischia l’esclusione dal Mondiale di Qatar 2022 per il divieto di far entrare le donne allo stadio: gli aggiornamenti

L’Iran rischia di essere esclusa dal Mondiale dopo l’aver impedito alle donne di entrare allo stadio nella vittoria per 2-0 nelle qualificazioni contro il Libano di martedì 29 marzo. Il Ministero dello Sport aveva messo in vendita per loro circa 2.000 biglietti, salvo poi ritrovarsi di fronte al divieto di entrare nell’impianto.

Mehrdad Seradschi, membro della Federazione iraniana, ha scritto su Twitter: «Stiamo ascoltando notizie preoccupanti dalla Fifa e dalla Afc. Se dovesse entrare in vigore un divieto, allora sono responsabili le persone coinvolte nell’amaro incidente di Maschad».