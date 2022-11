Qatar 2022, Bernardeschi: «Fascia arcobaleno? I diritti civili…»

Bernardeschi, attaccante del Toronto, ha parlato del divieto da parte della FIFA di utilizzare la fascia arcobaleno: le sue dichiarazioni

Federico Bernardeschi, attaccante del Toronto ed ex Juventus, ha parlato ai Rai Sport del divieto della FIFA di utilizzare la fascia arcobaleno.

«Il poter scegliere il proprio credo è inviolabile nella vita. Nessuno deve e può violare questi diritti civili. È una cosa abominevole e quando si calpestano i diritti civili in questo modo il mondo deve insorgere. Invece stiamo attenti all’esprimerci in un certo modo. Non è così che si combattono le battaglie, specie sui diritti civili. C’è chi ha combattuto negli anni passati e noi nel 2022 siamo ancora a dire: ‘Sì, ma…’. Non esiste».