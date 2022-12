Qatar 2022, Belgio eliminato: Marocco e Croazia agli ottavi

Prima eliminata eccellente da Qatar 2022. Si tratta del Belgio, a cui non basta il pareggio con la Croazia per arrivare agli ottavi

Uno 0-0 dove il protagonista in negativo è stato Lukaku, che ha gettato al vento almeno quattro occasioni. A passare sono dunque Modric e compagni, ma da secondi nel gruppo F. Il primato infatti è del Marocco, vittorioso per 2-1 con il Canada. In gol Ziyech e En Nesyri.