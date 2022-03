Pusceddu: «Lazio ottima squadra ma se non gioca come vuole Sarri...»

Vittorio Pusceddu, ex Cagliari, ha parlato della sfida di domani tra sardi e Lazio. Le sue dichiarazioni

Vittorio Pusceddu ha parlato a TMW Radio del match di domani sera tra Cagliari-Lazio. Le sue dichiarazioni.

CAGLIARI – «Gli acquisti fatti a gennaio sono stati ottimi. In più sono stati messi in campo alcuni ragazzi che prima giocavano poco ed adesso stanno facendo bene. Mazzarri poi sta facendo molto bene ed ha trovato un gruppo che la ascolta».

LAZIO – «La Lazio è un’ottima squadra: ha Immobile che segna praticamente sempre, poi altri grandi giocatori come Pedro. Certo che se non gioca come vuole Sarri ha problemi con chiunque».