PSG, Pochettino su Messi: «Tra i migliori di sempre, chi non lo vorrebbe?»

PSG, Pochettino attende Messi: «Leo è tra i migliori giocatori di sempre, chi non lo vorrebbe?». La Pulce si avvicina ai parigini

Al triplice fischio della prima gara della stagione in Ligue 1 vinta contro il Troyes, l’allenatore del PSG Mauricio Pochettino ha parlato anche del possibile e sempre più probabile approdo di Leo Messi a Parigi. Di seguito le sue parole.

«La notizia di Leo che lascia il Barcellona ha fatto molto rumore, il suo nome è accostato a diverse squadre in Europa e nel mondo. È chiaro che tutti conoscono questa situazione, ma la squadra oggi era concentrata sull’obiettivo dei tre punti, non era distratta dalle voci di mercato. Tutti gli allenatori vorrebbero avere in squadra i migliori giocatori al mondo. Pparliamo di uno dei migliori calciatori della storia del calcio, mi sembra ovvio dire che mi piacerebbe allenarlo».