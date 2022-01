PSG, Messi: «Più tempo del previsto per guarire dal Covid»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

L’attaccante del PSG Lionel Messi ha parlato della sua lunga guarigione dal Covid: le dichiarazioni dell’asso argentino

Lionel Messi è risultato positivo al Covid a cavallo tra il 2021 e il nuovo anno e, attraverso i suoi profili, ha valuto far sapere ai fan le sue condizioni.

LE PAROLE – «Ciao a tutti! Come sapete ho avuto il Covid e volevo ringraziarvi per tutti i messaggi che ho ricevuto e dirvi che mi ci è voluto più tempo di quanto pensassi per stare bene e guarire. Ora sono quasi guarito e non vedo l’ora di tornare in campo. Mi sono allenato in questi giorni per ottenere il 100%, quest’anno arriveranno sfide molto belle e spero che molto presto potremo rivederci. Grazie!».