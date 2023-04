Provedel sempre più recordman Lazio: ora insegue Buffon. Il dato sui clean sheet del portiere biancoceleste

Come sottolinea Repubblica Roma Provedel ha eguagliato il record di clean sheet della storia della Lazio in Serie A, 18, e ora punta al primato assoluto, cioè 21, detenuto da Buffon, Cudicini, Sebastiano Rossi e De Sanctis. Altro dato illuminante: 9 vittorie in trasferta senza mai subire gol.