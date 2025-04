Provedel via dalla Lazio? In estate il portiere può partire ma dipende tutto da… Sarri! Il possibile scenario

Provedel, il futuro del portiere biancoceleste è un vero e proprio rebus e la sua permanenza o meno può dipendere da Sarri: i dettagli

Nonostante manchino alcuni mesi alla sessione ufficiale di calciomercato, la Lazio inizia ad essere già a lavoro per quanto riguarda sia la sessione in entrata che in uscita.

Per quanto riguarda i cedibili, il nome che risulta essere in bilico per i biancocelesti è quello di Provedel. A spiegare nel dettaglio la situazione dell’ex Spezia è Tmw, scrivendo che il calciatore non vuole lasciare assolutamente la Lazio e vuole giocarsi le sue carte ancora in biancoceleste, ma solo una persona può farlo cambiare idea.

Si tratta di Sarri, e infatti qualora l’ex allenatore delle aquile si dovesse accasare in una big l’estremo difensore potrebbe decidere di seguirlo