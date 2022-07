La Lazio prova ad accelerare per Provedel: si tratta con lo Spezia. La situazione

La Lazio tratta Provedel: lo Spezia chiede 6 milioni per il portiere, i biancocelesti ne offrono 2. Il punto della situazione

Se per Maximiano la trattativa procede spedita, la Lazio dialoga con lo Spezia per il cartellino di Provedel. Il portiere è legato al club fino al 2023, ma non ha intenzione di rinnovare: il club ligure chiede però almeno 6 milioni (deve il 50% della vendita all’Empoli).

Come riportato dal Corriere dello Sport, la Lazio ne ha messi sul piatto 2: l’intesa potrebbe essere trovata a metà strada a 3,5. Lo Spezia avrebbe voluto inserire Vavro nella trattativa, ma il difensore ha detto no.