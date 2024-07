Provedel, il portiere fa felice un piccolo tifoso: lacrime ed abbracci ad Auronzo – VIDEO

Provedel, il portiere fa felice un piccolo tifoso: lacrime ed abbracci ad Auronzo dopo la consegna di una lettera – VIDEO

Non solo sudore e fatica nel ritiro della Lazio ad Auronzo di Cadore, ma anche momenti indelebili per i tifosi che possono approfittarne per salutare da vicino i propri beniamini.

È il caso del piccolo Valerio, il quale ha incontrato il suo idolo Ivan Provedel. Dopo avergli consegnato una lettera, il giovane tifoso ha abbracciato il portiere biancoceleste ed è scoppiato in lacrime. Un momento che ricorderà per tutta la vita.