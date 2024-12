Provedel, chiamato al riscatto in Lecce Lazio: Mandas scalpita in panchina

Provedel resta il titolare di questa Lazio, il portiere è un osservato speciale. Mandas resta un’opzione da non sottovalutare

Uno dei calciatori che dovrà riscattarsi dopo Lazio–Inter 0-6 è senza dubbio Ivan Provedel. Il portiere ex Spezia, nel corso di questa stagione, non è apparso fenomenale come in passato, pur non commettendo errori troppo gravi. Nel match di lunedì non è stato impeccabile in occasione della rete di Dimarco e nelle ultime due di Carlos Augusto e Thuram.

Stando a quanto riportato da Il Messaggero, il classe 1994 resta il titolare di questa squadra e Baroni non avrebbe intenzione di metterlo in discussione. Mandas che è in procinto di rinnovare fino al 2029, scalpita in panchina in attesa di chance non solo in Coppa.