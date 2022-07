Provedel Lazio, cosa manca per la fumata bianca definitiva: le ultime

Manca ancora qualcosa per l’arrivo di Ivan Provedel alla Lazio: resiste il nodo commissioni. Le ultime

Dopo sette acquisti manca l’ottavo, il secondo portiere, e la scelta è stata fatta da tempo: Ivan Provedel. C’è l’accordo tra Lazio e Spezia sulla base di 2,5 milioni, non è ancora sciolto il nodo commissione, che non fa maturare la tanto attesa fumata bianca. Lotito, tenendo duro, è riuscito ad abbattere i costi, non del tutto. E non demorde. Ha speso quasi 50 milioni, centellina le spese rimanenti.

Non è l’unico ostacolo, c’entra anche Dragowski. Lo Spezia l’aveva scelto per sostituire Provedel, il portiere della Fiorentina valuta offerte economiche più convenienti e vorrebbe giocare in un club con maggiori ambizioni, se non in Italia all’estero. Lo Spezia insiste per convincerlo. La Lazio ha valutato alternative, non si possono escludere nuovi colpi di scena. Lo stallo per Provedel aveva spinto la società, con il benestare di Sarri, a orientarsi su Sportiello. Lo riporta Il Corriere dello Sport.