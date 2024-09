Provedel Lazio, Baroni RIBADISCE: Mandas NON gli prenderà il posto. E c’è da convincere Spalletti: l’OBIETTIVO

Provedel Lazio, Baroni ribadisce come lui sia il titolare biancoceleste in campionato. E adesso c’è la Nazionale da conquistare

Come scrive oggi il Corriere dello Sport, Ivan Provedel va in cerca della prima rete inviolata di questo campionato, dopo aver mantenuto la sua porta imbattuta in Europa League contro la Dinamo Kiev giovedì scorso.

Il numero uno della Lazio cerca conferme anche in Serie A, così da riprendersi la Nazionale. Con Meret fuori dai giochi, infatti, sarebbe una vera e propria sorpresa non vederlo nel gruppo azzurro per i prossimi impegni, considerando anche la stima di Spalletti nei suoi confronti.