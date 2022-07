Provedel Lazio, accordo con il giocatore ma manca quello con lo Spezia

La Lazio avrebbe trovato l’accordo con l’entourage di Ivan Provedel per il trasferimento in biancoceleste

La Lazio necessita di due portieri. Sistemata la difesa con gli arrivi di Gila, Casale e Romagnoli ora i biancocelesti devono riempire le caselle vuote tra i pali con due estremi difensori nuovi di zecca.

Per Maximiliano continua la trattativa con il Granada e parallelamente si cerca di chiudere anche per Ivan Provedel dello Spezia. Secondo quanto riporta Sky Sport sarebbe stato trovato un accordo con il portiere e il suo entourage sulla base di un milione d’ingaggio a stagione. Manca ancora – tuttavia – la quadra con il club ligure: Lotito valuta il portiere poco meno di tre milioni mentre lo Spezia parte da una richiesta di 6. Ci sarà tempo e modo per limare la differenza e regalare un nuovo rinforzo a Sarri.