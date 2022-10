Provedel: «Sono due punti persi. Abbiamo preso gol evitabili»

Ivan Provedel ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio contro lo Sturm Graz. Le sue dichiarazioni

PARTITA – «Stavamo riuscendo a vincerla, abbiamo preso due gol evitabili ma è un punto che è può andare per come si era messa».

SQUADRA – «La nostra rosa è forte, sapevamo che potevamo vincerla. Potevamo essere un po’ più accorti, per me sono due punti persi».

GIRONE – «Il dettaglio sono tutte le piccole cose del campo che ti porta a non subire gol e a farne più degli altri, ci riesce meglio in campionato che in Coppa per fortuna che non stanno correndo e pensiamo a fare meglio la prossima».