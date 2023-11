Provedel avvisa il Feyenoord: «Ci temono, stasera...»

Ivan Provedel, portiere della Lazio, ha avvisato il Feyenoord in vista della sfida di questa sera all’Olimpico: le dichiarazioni

Durante l’intervista a Mediaset, Ivan Provedel, portiere della Lazio, ha parlato così del Feyenoord e dell’accoglienza avuta in Olanda:

AMBIENTE OSTILE IN OLANDA – «Penso più che altro a quello che non abbiamo fatto bene. Poi se l’ambiente ci ha sbeffeggiato fa parte del gioco e va bene così. Anzi io la vedo come un segnale di timore che può esserci nei nostri confronti. All’andata grandi meriti loro e grandi demeriti nostri, faremo di tutto perché oggi la situazione si ribalti».