Provedel in mixed zone: «Stiamo rosicando per la sconfitta ma vietato mollare»

Al termine della partita persa contro il Feyenoord, Provedel ha commentato ai cronisti presenti la sconfitta con queste dichiarazioni

PAROLE – Stasera, per prima cosa, dobbiamo pensare che non siamo stati perfetti sotto tutti gli aspetti, cosa che invece loro sono stati abbastanza. Questo in Champions League si paga, perché il livello è alto. Dobbiamo giusto fare i complimenti a loro, dopodiché pensare a noi stessi, al fatto che l’approccio dev’essere molto più determinato, sono sicuro che lo faremo vedere nella prossima in casa

PROBLEMA CARATTERE – L’approccio non si deve mai sbagliare. Può succedere, magari l’avversario parte forte e ci sta. Non si può essere dominanti tutte le gare, per 90′. Il fatto è che noi gli abbiamo concesso troppo e poi sì c’è stata una sorta di reazione in cui abbiamo riaperto la gara. Magari fai il 3-2, manca poco e si può anche ribaltarla. Purtroppo il calcio è fatto di episodi. A loro ne abbiamo concessi troppi e i nostri non li abbiamo sfruttati, il risultato è giusto

DIFFICOLTA’ SOLIDITA’ DIFENSIVA – Non c’è un motivo. Semplicemente, in Champions il livello è alto. Credo che con Atletico e Celtic le prestazioni siano state di buon livello, non penso che bisogna fare grossi allarmismi. Oggi gli avversari sono stati più bravi di noi, e noi non siamo stati all’altezza in determinati frangenti. Le cose si decidono nei dettagli, e oggi noi non siamo stati perfetti. Così è andata, stiamo migliorando. Non è che perché oggi abbiamo perso che dobbiamo buttarci giù, dobbiamo pensare a migliorarci, a crescere, sicuramente la rosicata di oggi ce la teniamo pe ribaltare in futuro

LAZIO DA CHAMPIONS – Nel calcio parla solo il campo. Noi l’anno scorso non dovevamo arrivare neanche tra le prime quattro e siamo arrivati secondi, sul campo. Su tre gare abbiamo fatto 4 punti. Con l’Atletico un punto, abbiamo vinto a Glasgow. Oggi abbiamo perso, ci fa rosicare tanto ma penso sia un bene, vuol dire che eventualmente potevi fare qualcosa in più. Questo ci fa capire che la Champions è alla nostra portata, va dimostrato. Non ci si qualifica parlando, lo si deve fare con i fatti. Se anche avessimo vinto oggi, certamente non voleva dire esser già qualificati. Noi dobbiamo pensare partita dopo partita, ora loro vengono a Roma e sicuramente la prestazione sarà d’alto livello

SARRI – È giustamente arrabbiato perché noi non siamo stati impeccabili e feroci com’era giusto che sia per portare i punti a casa