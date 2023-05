Provedel a DAZN: «In questi giorni abbiamo rosicato». Le dichiarazioni del portiere della Lazio prima del Sassuolo

Ivan Provedel, portiere della Lazio, ha parlato a DAZN prima di Lazio-Sassuolo. Le sue parole.

Sono stati giorni in cui abbiamo rosicato analizzando ciò che abbiamo fatto bene e meno bene. Ci siamo concentrati sui difetti che sono venuti fuori in queste ultime gare per cercare di limarli