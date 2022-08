Provedel, da attaccante a portiere: così il bomber scelse i pali

La carriera di Provedel è segnata da un curioso retroscena: il portiere è stato un prolifico attaccante fino a 15 anni

Un curioso retroscena fa da spartiacque nella carriera di Provedel: il ragazzo, ormai portiere della Lazio, ha un importante passato da attaccante.

Come raccontato sulle colonne del Corriere dello Sport, infatti, fino a 15 anni Ivan è stato un prolifico bomber. Nonostante i gol a raffica, però, il suo sogno costante era quello di volare tra i pali.

La svolta è arrivata nel 2009, insieme ad uno stage per portieri organizzato dal Liapiave: qui ha rubato le attenzioni di Gianfranco Zigoni che, da subito, ha capito il potenziale del ragazzo dando di fatto il via alla sua nuova carriera. Crescendo ha conquistato il Chievo, poi il Pisa in Serie D e ancora Perugia, Juve Stabia, Pro Vercelli ed Empoli, tutte in Serie B. Grazie ai toscani è riuscito ad assaporare il campionato maggiore dove si è confermato. Adesso nel suo destino c’è la Lazio e tanta voglia di continuare a sorprendere.