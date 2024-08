Provedel Lazio, due anni fa il suo arrivo: i biancocelesti ricordano le MIGLIORI 10 PARATE

Ivan Provedel due anni fa arrivava alla Lazio: i biancocelesti lo hanno voluto omaggiare con le sue dieci migliori parate

L’8 agosto di due anni fa Ivan Provedel diventava un nuovo giocatore della Lazio. Arrivato dallo Spezia come secondo di Luis Maximiano, ha in fretta ribaltato le gerarchie ed entrato subito nel cuore dei tifosi, rendendosi protagonista di momenti unici, come il gol del pareggio con l’Atletico Madrid in Champions League. Il club biancoceleste lo ha voluto omaggiare con le sue sue migliori dieci parate in questi due anni. Di seguito l’elenco completo.

10) Lazio Inter 3-1 26.08.2022 su Dumfries

9) Lazio Napoli 1-2 3.9.2022 su Osimhen

8) Napoli Lazio 0-1 3.3.2023 su Kim

7) Lazio Roma 1-0 19.3.2023 su Mancini

6) Inter Lazio 3-1 30.4.2023 su Dimarco

5) Lazio Atletico 1-1 19.9.2023 su Lino

4) Lazio-Feyenoord 7.11.2023 su Gimenez

3) Lazio Cagliari 1-0 2.12.2023 su Pavoletti

2) Empoli Lazio 0-2 22.12.2023 su Cambiaghi

1) Fiorentina Lazio 2-1 26.2.2023 su Nico Gonzalez