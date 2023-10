Provedel a LSC: «Stiamo rosicando, il Feyenoord ha approcciato alla gara nel modo che dovevamo fare invece noi»

Provedel, il portiere biancoceleste commenta la gara ai microfoni di LSC esternando a caldo le sue sensazioni: le sue parole

PAROLE – Quanta rabbia? Sicuramente tanta, stiamo rosicando perché l’approccio non è stato all’altezza della gara. Mentre il loro lo è stato e per questo risultato per me è giusto, però questo è il calcio e noi impariamo da tutto questo per crescere e fare meglio, per non commettere più questi errori. Non serve fare allarmismi, è tutto aperto e ora verranno loro da noi. Se in Champions League non sei perfetto, i punti a casa non li porti. Cosa non ha funzionato? Il Feyenoord ha avuto l’approccio che ci aspettavamo, come era giusto che sia. Dovevano partire forti, siamo in casa loro. Semplicemente arrivavamo secondi spesso e di conseguenza per loro diventava più facile. Bisogna fargli i complimenti, sono stati molto bravi oggi. Hanno concretizzato sempre, cosa che non abbiamo fatto noi anche se abbiamo avuto qualche occasione in meno. Abbiamo perso qui, rosichiamo però questo ce lo dobbiamo tenere dentro per il futuro. Qua lo stadio è caldo, però non hanno vinto per quello. Quello di cui sono convinto è che quando verranno da noi avremo un Olimpico molto caldo, però starà anche a noi farlo diventare caldo e portare tutta la gente a riempirlo completamente perché sicuramente ci potrà aiutare a per una grande vittoria