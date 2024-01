Provedel a LSC: «Derby? È stato difficile guardare la partita da fuori, ma sono orgoglioso dei ragazzi». Le parole del portiere

Nel pre partita di Lazio–Lecce, Ivan Provedel ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel.

PAROLE– «Sto meglio, sto bene. Derby? È stato difficile guardare la partita da fuori. A livello nervoso è più difficile guardarla che giocarla. Sono orgoglioso dei ragazzi. Capitolo chiuso, oggi c’è il Lecce e niente altro. Cosa vi dà il derby? “La vittoria può dare tante cose. Mi auguro ci dia solo entusiasmo e consapevolezza., se si lavora in un certo modo i risultati arrivano. Pensiamo una gara alla volta ed è quello che dobbiamo fare anche oggi. Pensiamo solo a portare a casa i 3 punti. Mandas? “Ero abbastanza tranquillo. Quando vedi un ragazzo che si allena in un certo modo è difficile che sbagli l’approccio. Poi in campo si può essere sfortunati, ma non è stato questo il caso. I ragazzi sono stati bravi ad aiutarlo. Sono felice per lui, se lo merita».