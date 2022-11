Provedel a fianco di Dragowski: «Forza Dragone!» – FOTO

Il terribile infortunio di Dragowski ha scioccato il mondo del calcio: ecco il messaggio di sostegno di Ivan Provedel

Il terribile infortunio occorso a Bartlomiej Dragowski in Verona-Spezia ha scioccato il mondo del calcio. Il portiere dei liguri dovrà stare lontano dai campi per un lungo periodo e non potrà rispondere alla convocazione della Polonia nei prossimi Mondiali.

Tra i tanti messaggi di sostegno per l’estremo difensore c’è anche quello di Ivan Provedel che su Instagram gli ha dedicato questa storia: