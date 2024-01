Provedel a Dazn: «Le verifiche le abbiamo ogni tre giorni. Noi pensiamo a prepararci al meglio». Le sue parole nel pre partita

Provedel a Dazn pre partita di Lazio-Lecce.

«Le verifiche le abbiamo ogni tre giorni, oggi è una verifica ma come lo era domenica e le partite prima, per cui noi ci stiamo preparando nel modo migliore. A inizia anno non siamo riusciti sempre ad avere buoni voti nelle ultime verifiche i voti sono stati migliori, però non vuol dire che siamo promossi. Quindi dobbiamo continuare così, anzi dobbiamo fare sempre meglio. Intanto pensiamo ad oggi».