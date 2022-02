Protti: «Immobile centravanti vero, il migliore in Italia»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

L’ex attaccante italiano Igor Protti ha elogiato le qualità di Immobile

Igor Protti, ex attaccante italiano che in carriera ha vestito anche la maglia della Lazio, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha elogiato le qualità di Ciro Immobile.

MIGLIORE IN ITALIA – «Ciro Immobile. Senza dubbio. Fa gol in ogni modo. Un centravanti vero. Anche se c’è chi si azzarda a criticarlo perché in Nazionale non segna come in A».

