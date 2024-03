Prof. Bianchini sulla Lazio: «Ecco cosa cambierà con Tudor nella squadra»

Prof Bianchini, il professore rilascia a Radiosei alcune dichiarazioni sulla nuova Lazio che partirà domani con la Juve

Domani la Lazio riparte da Igor Tudor, il quale guiderà i biancocelesti nella prima sfida con la Juventus. Ma che squadra sarà? A spiegarlo a Radiosei ci pensa il prof Bianchini

LAZIO – Tudor si presenta bene, sia come presenza che con un tono do voce profondo. Ho percepito che qualcosina l’ha escogitata. È una persona di campo e credo sia riuscito a capire chi ha nelle corde i suoi concetti o meno. Saranno mesi di prova anche e soprattutto per i suoi giocatori. Non mi sembra un tecnico avvezzo ai convenevoli. Gestirà la squadra con le sicurezze che i giocatori gli restituiranno. La vecchia guardia adesso non ha più alibi. Servirà tanta tensione agonistica da parte loro. Le statistiche dicono che la squadra ha corso molto, anche se molti tifosi magari non se ne sono accorti. Correre in maniera diversa e più finalizzata sarà determinante, così come i duelli individuali. Domani ci si aspetta una prestazione diversa. Con Tudor le zone di campo da coprire saranno minori e quindi lo sforzo fisico diverso