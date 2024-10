Probabili formazioni Twente Lazio: i cambi di Baroni per il match di Europa League. Le mosse del tecnico

Probabili formazioni Twente Lazio: le ultime in vista del match di Europa League

La Lazio vola in Olanda per affrontare il Twente. Baroni pensa a un turnover per la gara di Europa League rispetto all’ultima gara di campionato. Di seguito le probabili formazioni della squadra capitolina.

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gigot, Romagnoli, Pellegrini; Dele-Bashiru, Vecino; Tchaouna, Pedro, Zaccagni; Dia. A disp.: Provedel, Furlanetto, Gila, Patric, Tavares, Rovella, Isaksen, Castellanos. All.: Baroni.

TWENTE (4-2-3-1): Unnerstall; van Rooij, Hilgers, Bruns, Salah-Eddine; Regeer, Vlap; Steijn, van Wolfswinkel, Rots; Lammers. All.: Oosting.