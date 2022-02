Probabili formazioni Milan Lazio: Hysaj e Felipe Anderson dall’inizio

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Probabili formazioni Milan Lazio: Sarri orientato a far partire titolari Hysaj e Felipe Anderson. Le ultime

Milan-Lazio, gara in programma questa sera alle 21 a San Siro, sarà il secondo quarto di finale di Coppa Italia della settimana. Chi passa affronta l’Inter in semifinale, coi nerazzurri che ieri sera hanno regolato per due a zero la Roma. Gara importantissima per entrambe che vedono nella Coppa nazionale la possibilità concreta di vincere un trofeo.

QUI MILAN – Stefano Pioli opterà per pochissimi cambi dopo la vittoria di sabato nel derby. In porta Maignan, difesa con Kalulu e Romagnoli centrali, Theo Hernandez a sinistra e Calabria, favorito su Florenzi, a destra. La mediana sarà composta da Kessié e Tonali col terzetto Messias, Brahim Diaz e Leao dietro Giroud.

QUI LAZIO – Maurizio Sarri è intenzionato a ridurre al minimo il turnover, conscio dell’importanza della sfida, vero e proprio snodo stagionale. In porta tornerà Reina, al centro della difesa confermati Patric e Luiz Felipe con Marusic e il ritorno di Hysaj sulle fasce. A centrocampo intoccabile Milinkovic, Cataldi in regia. Ballottaggio tra Basic e Luis Alberto per l’altro ruolo di mezzala, con lo spagnolo favorito. Davanti, ai lati di Immobile, Zaccagni da un lato e Felipe Anderson, favorito su Pedro, dall’altro.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Kessie; Messias, Diaz, Leao; Giroud. All. Pioli

(4-3-3): Reina; Hysaj, Luiz Felipe, Patric, Marusic; Milinkovic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. A disposizione: Strakosha, Adamonis, Lazzari, Radu, Kamenovic, A. Anderson, Cataldi, Basic, Cabral, Moro, Romero, Pedro. All.: Sarri.