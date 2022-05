Probabili formazioni Lazio Verona: si rivede Luiz Felipe, c’è Basic

Probabili formazioni Lazio Verona: in difesa c’è Luiz Felipe, Basic per Luis Alberto. In attacco altra chance per Jovane Cabral

Questa sera all’Olimpico la Lazio chiuderà la stagione nella gara contro il Verona. L’occasione sarà quella giusta per salutare alcuni calciatori che hanno fatto la storia recente dei biancocelesti: da Strakosha a Lucas Leiva passando per Luiz Felipe. Sarri non vuole comunque cali di concentrazione ed è pronto a schierare la migliore formazione possibile.

Davanti al portiere albanese ci saranno Lazzari, Acerbi, Luiz Felipe e Marusic. A centrocampo ballottaggio Cataldi-Lucas Leiva in mezzo al campo con Milinkovic e Basic come interni. Per quanto riguarda l’attacco, il tecnico toscano è orientato a confermare lo stesso tridente della gara contro la Juve: Felipe Anderson a destra, Zaccagni a sinistra e Jovane Cabral nel ruolo di falso nove.

LE PROBABILI FORMAZIONI

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic; S. Milinkovic, Cataldi, Basic; Felipe Anderson, Jovane Cabral, Zaccagni. Allenatore: Sarri.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Casale, Dawidowicz, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone. Allenatore: Tudor.