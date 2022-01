Probabili formazioni Lazio Udinese: Sarri non fa turnover

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Probabili formazioni Lazio Udinese: Sarri non ha intenzione di fare turnover e punta sui migliori. Immobile guida l’attacco

La Lazio scenderà oggi in campo contro l’Udinese per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Sarri tiene molto alla competizione come anticipato ieri in conferenza stampa e proprio per questo non ha intenzione di effettuare un profondo turnover.

In porta tornerà Reina, difesa confermata col ritorno di Lazzari a destra. Cataldi confermato in mediana vista la squalifica per la prossima gara contro l’Atalanta, ai suoi lati Milinkovic e Luis Alberto (Basic indisponibile). Per quanto riguarda il tridente, Zaccagni e Felipe Anderson agiranno ai lati di Immobile.

Lazio (4-3-3): Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Patric, Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

Udinese (3-5-2): Padelli; Perez, Nuytinck, Zeegelaar; Soppy, Samardzic, Jajalo, Makengo, Udogie; Deulofeu, Pussetto.