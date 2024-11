Probabile formazione Lazio, le scelte di Baroni verso il Monza

Probabile formazione Lazio: le scelte di Marco Baroni in vista del prossimo impegno di campionato contro il Monza

La Lazio al lavoro in vista della prossima partita contro il Monza e il tecnico Marco Baroni pensa alla probabile formazione.

Possibile 4-3-3 con Provedel che torna tra i pali dopo l’Europa League; in difesa torna anche Tavares dopo la squalifica contro il Cagliari, mentre a destra Marusic insidia Lazzari. Al centro con Romagnoli c’è Gila, con Patric non ancora al 100% e Gigot a riposo dopo l’impegno di Europa League. A centrocampo Guendouzi e Rovella di nuovo insieme dopo che l’Azzurro è stato risparmiato contro il Porto e con loro Vecino, mentre per Castrovilli se ne riparla nel 2025. In attacco Pedro a destra, Dia al centro e Zaccagni a sinistra. A riposto Castellanos, Noslin e Isaksen.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella, Vecino; Pedro, Dia, Zaccagni.