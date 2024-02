Probabili formazioni Lazio Bologna, le ultime sulle scelte di Sarri in vista del match in programma oggi all’Olimpico

Lazio di scena oggi all’Olimpico contro il Bologna per la giornata numero 25 di questo campionato.

Match in cui Sarri dovrebbe riproporre il consueto 4-3-3, con Patric in difesa al posto dello squalificato Romagnoli. A centrocampo di nuovo Cataldi nel ruolo di mediano davanti alla difesa, mentre in avanti, ai lati di Immobile, i soliti Isaksen e Felipe Anderson.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Gila, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Isaksen, Immobile, Felipe Anderson. All. Sarri