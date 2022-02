Probabili formazioni Lazio Bologna: Immobile ce la fa, torna Strakosha

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Lo 0-4 di San Siro e l’eliminazione dalla Coppa Italia, a tre giorni di distanza, bruciano ancora e devono essere cancellati. Per questo la Lazio vuole ripartire di slancio contro il Bologna dell’ex Sinisa Mihajlovic, uno che nella Roma biancoceleste, da giocatore, ha vinto e rivinto, compreso lo Scudetto del 2000.

QUI LAZIO – Il dubbio della vigilia è ormai sciolto: Ciro Immobile è recuperato e prenderà posto al centro nel tridente formato da Pedro e Zaccagni. Per il resto in porta tornerà Strakosha, dietro alla linea difensiva composta da Lazzari, Luiz Felipe Patric e Marusic. In mezzo al campo come sempre ci sarà Milinkovic Savic, affiancato da Leiva e Luis Alberto.

QUI BOLOGNA – Anche per il Bologna non ci saranno grandi novità. I rossoblu partiranno da Skorupski tra i pali, difesa a tre formata da Soumaro, Medel e Theate. A centrocampo Hickey (che rimpiazza lo squalificato De Silvestri) e Dijks agiranno sugli esterni, con Svanberg e Schouten al centro. In avanti invece Orsolini e Soriano faranno compagnia ad Arnautovic.

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Patric, Marusic; Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Zaccagni. All. Sarri

BOLOGNA (3-5-2): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; Hickey, Svanberg, Schouten, Soriano, Dijks; Orsolini, Arnautovic. All. Mihajlovic