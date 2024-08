Probabili formazioni Cadice Lazio: Baroni ha un SOLO dubbio in mezzo al campo. Ecco quale

Probabili formazioni Cadice Lazio: Baroni col dubbio Castrovilli/Dele Bashiru a centrocampo. Italiano in vantaggio

Come riportato dal Corriere dello Sport, Marco Baroni, tecnico della Lazio, ha le idee abbastanza chiare per l’amichevole di questa sera contro il Cadice, ultimo test prima dell’esordio in campionato contro il Venezia. L’unico dubbio è quello tra Castrovilli e Dele-Bashiru a centrocampo.

PROBABILI FORMAZIONI

CADICE (4-3-3): Caro; Zaldua, Glauder, V. Chust, Matos; Mari, Kouame, Fernandez; Gimenez, Sobrino, Ocampo.

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, Patric, Pellegrini; Cataldi, Guendouzi; Tchaouna, Castrovilli/Dele-Bashiru, Zaccagni; Noslin.