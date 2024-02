Probabili formazioni Atalanta Lazio, Sarri ha ancora tre ballottaggi da sciogliere. Il punto

Probabili formazioni Atalanta Lazio, Sarri ancora tre ballottaggi da dover risolvere: il punto verso il match di Bergamo

Vigilia di campionato per la Lazio, di scena domani a Bergamo contro l’Atalanta per la giornata numero 23 di questo campionato. Sarri ha ancora alcuni ballottaggi di formazione da dover sciogliere.

In difesa è corsa a tre tra Lazzari, Hysaj e Pellegrini per un posto per completare il reparto con Romagnoli, Gila e Marusic. A centrocampo Vecino insidia il trio titolare per una maglia da mezzala o anche da regista davanti alla difesa, mentre in avanti Castellanos parte in vantaggio su Immobile.