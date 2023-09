Probabili formazioni Lazio Atletico Madrid: Sarri non ha ancora sciolto il ballottaggio verso il match di questa sera

Queste le ultime sulle probabili formazioni in vista di Lazio-Atletico Madrid, esordio biancoceleste in Champions League. L’unico vero ballottaggio per ora riguarderebbe la mediata: testa a testa tra Kamada e Guendouzi.

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Patric, Romagnoli, Hysaj; Kamada (Guendouzi), Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri.

Atletico Madrid (5-3-2): Oblak; Molina, Savic, Gimenez, Hermoso, Lino; Llorente, Barrios, Saul; Griezmann, Morata. All. Simeone.