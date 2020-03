Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi – 8 marzo

In rassegna le prime pagine dei principali quotidiani sportivi nazionali di oggi, sabato 8 marzo

Si riaccende la Serie A in questo clima di tensione e paura. Il calcio come distrazione e diversivo. Tutto è pronto per il grande match: Juventus-Inter. La Gazzetta Sportiva ha dedicato alla gara di stasera il taglio centrale della prima pagina: «Silenzio, parlano i giganti».

«Fate rumore con i gol» è invece l’invito di Tuttosport: le due squadre si sfideranno nel surreale spettacolo di uno stadio a porte chiuse. Si aggiunge anche il Corriere dello Sport col titolo centrale: «Un calcio alla paura».