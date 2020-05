Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi – 6 maggio

Le prime pagine dei Quotidiani Sportivi di Oggi, 6 maggio: Tuttosport, Gazzetta dello Sport e Corriere dello Sport

Il dubbio amletico su cui tutti si interrogano, è se mai la Serie A riuscirà a ripartire dopo lo stop causato dal Coronavirus. Di questo e altro parlano le prime pagine dei principali quotidiani sportivi.

Il Corriere dello Sport apre con il via libera al calcio in Germania, che di riflesso potrebbe sbloccare la situazione in Italia. In taglio alto lo scontro tra giocatori e club per gli allenamenti. Tuttosport da risalto alla Juventus che ricomincia a correre in campo. La Gazzetta dello Sport mette in prima pagina le strategie di Lazio, Juventus ed Inter per la volata Scudetto. In taglio alto si parla della svalutazione dei prezzi dei giocatori.