Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi – 4 giugno

Le prime pagine dei Quotidiani Sportivi di Oggi, 4 Giugno: Tuttosport, Gazzetta dello Sport e Corriere dello Sport

I principali quotidiani sportivi, nell’edizione odierna, hanno dedicato le loro prime pagine ai temi più caldi riguardo la ripresa della Serie A.

Il Corriere dello Sport concentra la sua attenzione sugli abbonamenti non rimborsati da 10 società su 20 e sulla Coppa Italia, torneo che darà il via alla ripartenza del calcio nostrano. In taglio alto le dichiarazioni del Premier Conte in conferenza stampa. Tuttosport mette in risalto i possibili schieramenti della Juve per la sfida contro il Milan. La Gazzetta dello Sport apre con i cambiamenti tattici dei bianconeri in vista delle prossime gare. In taglio basso il focus su quanti giocatori si sono infortunati attualmente.