Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi – 19 giugno

Le prime pagine dei Quotidiani Sportivi di Oggi, 19 Giugno: Tuttosport, Gazzetta dello Sport e Corriere dello Sport

Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi hanno tutte un’unico tema principale: il futuro di Maurizio Sarri.

TuttoSport spiega i motivi dell’attacco verso la Juventus, mentre in taglio alto Maradona esalta Gattuso. La Gazzetta dello Sport crede che il tecnico bianconero non sia più seguito dalla squadra e che quindi sia a rischio. Di spalla la festa di Napoli. Il Corriere dello Sport mette in copertina l’allenatore toscano e le polemiche su di lui dopo la seconda finale persa. Di spalla il caos in casa Roma.