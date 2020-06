Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi – 15 giugno

Le prime pagine dei Quotidiani Sportivi di Oggi, 15 Giugno: Tuttosport, Gazzetta dello Sport e Corriere dello Sport

Fra due giorni si giocherà la finale di Coppa Italia tra Juventus e Napoli ed ovviamente le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi sono dedicate a questa gara.

Il Corriere dello Sport apre l’edizione odierna con la rivelazione del presidente De Laurentiis su Sarri ed il problema di Lautaro Martinez. Tuttosport in prima pagina spiega perchè il match tra bianconeri e partenopei sarebbe più di una finale. La Gazzetta dello Sport da spazio ai malumori di Antonio Conte, deluso dalla sua Inter. In taglio alto le differenze tra i due tecnici finalisti in Coppa.